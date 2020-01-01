Ikigai (IKIGAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ikigai (IKIGAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ikigai (IKIGAI) It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ikigaionsol.com/ Αγοράστε IKIGAI τώρα!

Ikigai (IKIGAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ikigai (IKIGAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.49K $ 12.49K $ 12.49K Συνολική προμήθεια: $ 821.44M $ 821.44M $ 821.44M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 821.44M $ 821.44M $ 821.44M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.49K $ 12.49K $ 12.49K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ikigai (IKIGAI)

Tokenomics Ikigai (IKIGAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ikigai (IKIGAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IKIGAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IKIGAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IKIGAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IKIGAI token!

Πρόβλεψη Τιμής IKIGAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IKIGAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IKIGAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IKIGAI Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!