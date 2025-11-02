Iggy The Iguana (IGGY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00012816 Υψηλ. 24H $ 0.00012988 Υψηλή συνέχεια $ 0.00110577 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012701 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.34%

Iggy The Iguana (IGGY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0001285. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IGGY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00012816 και ενός υψηλού $ 0.00012988, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IGGY είναι $ 0.00110577, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012701.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IGGY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 128.50K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 128.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Iggy The Iguana είναι $ 128.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IGGY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 128.50K