IF Science (IFSCI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το IF Science (IFSCI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες IF Science (IFSCI) IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ifsci.wtf/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://s.ifsci.wtf/static/whitepaper.pdf Αγοράστε IFSCI τώρα!

IF Science (IFSCI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για IF Science (IFSCI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 46.66K $ 46.66K $ 46.66K Συνολική προμήθεια: $ 949.99M $ 949.99M $ 949.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 949.99M $ 949.99M $ 949.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 46.66K $ 46.66K $ 46.66K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00782424 $ 0.00782424 $ 0.00782424 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή IF Science (IFSCI)

Tokenomics IF Science (IFSCI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του IF Science (IFSCI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IFSCI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IFSCI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IFSCI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IFSCI token!

Πρόβλεψη Τιμής IFSCI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IFSCI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IFSCI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

