Idle Network (IDLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.67%

Idle Network (IDLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00733572. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IDLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IDLE είναι $ 1.74, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00144241.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IDLE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -29.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Idle Network (IDLE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 74.30M 74.30M 74.30M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Idle Network είναι $ 545.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IDLE είναι 74.30M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 733.57K