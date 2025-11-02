Icopax ($IPAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00416123 $ 0.00416123 $ 0.00416123 Κατώτ. 24H $ 0.0054633 $ 0.0054633 $ 0.0054633 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00416123$ 0.00416123 $ 0.00416123 Υψηλ. 24H $ 0.0054633$ 0.0054633 $ 0.0054633 Υψηλή συνέχεια $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.65% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.88%

Icopax ($IPAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00445007. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $IPAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00416123 και ενός υψηλού $ 0.0054633, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $IPAX είναι $ 0.054483, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00196323.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $IPAX έχει αλλάξει κατά +1.65% την τελευταία ώρα, -12.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Icopax ($IPAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 300.00M 300.00M 300.00M Συνολικός Όγκος 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Icopax είναι $ 1.34M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $IPAX είναι 300.00M, με συνολική προσφορά 300000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.34M