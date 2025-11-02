Ice Land (ICELAND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.29%

Ice Land (ICELAND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ICELAND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ICELAND είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ICELAND έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -2.85% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ice Land (ICELAND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 266.06K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 266.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69T Συνολικός Όγκος 420,690,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ice Land είναι $ 266.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ICELAND είναι 420.69T, με συνολική προσφορά 420690000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 266.06K