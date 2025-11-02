ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή iAero Protocol LIQ είναι 0.10076 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LIQ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LIQ εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LIQ

Πληροφορίες Τιμής LIQ

Τι είναι το LIQ

Whitepaper LIQ

Επίσημος Ιστότοπος LIQ

Tokenomics LIQ

Προβλέψεις Τιμών LIQ

iAero Protocol LIQ Λογότ.

iAero Protocol LIQ Τιμή (LIQ)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LIQ σε USD

$0.10076
$0.10076$0.10076
0.00%1D
mexc
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:35:50 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.100759
$ 0.100759$ 0.100759
Κατώτ. 24H
$ 0.100775
$ 0.100775$ 0.100775
Υψηλ. 24H

$ 0.100759
$ 0.100759$ 0.100759

$ 0.100775
$ 0.100775$ 0.100775

$ 0.122092
$ 0.122092$ 0.122092

$ 0.075217
$ 0.075217$ 0.075217

--

+0.00%

-7.52%

-7.52%

iAero Protocol LIQ (LIQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.10076. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.100759 και ενός υψηλού $ 0.100775, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQ είναι $ 0.122092, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.075217.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

13.36M
13.36M 13.36M

32,210,847.74872475
32,210,847.74872475 32,210,847.74872475

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iAero Protocol LIQ είναι $ 1.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQ είναι 13.36M, με συνολική προσφορά 32210847.74872475. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.25M

iAero Protocol LIQ (LIQ) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από iAero Protocol LIQ σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από iAero Protocol LIQ σε USD ήταν $ -0.0102040256.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από iAero Protocol LIQ σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από iAero Protocol LIQ σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.00%
30 ημέρες$ -0.0102040256-10.12%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Πόρος

iAero Protocol LIQ Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το iAero Protocol LIQ (LIQ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία iAero Protocol LIQ (LIQ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το iAero Protocol LIQ.

Ελέγξτε την iAero Protocol LIQ πρόβλεψη τιμής τώρα!

LIQ σε Τοπικά Νομίσματα

iAero Protocol LIQ (LIQ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του iAero Protocol LIQ (LIQ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LIQ token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με iAero Protocol LIQ (LIQ)

Πόσο αξίζει το iAero Protocol LIQ (LIQ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LIQ στο USD είναι 0.10076 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LIQ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LIQ σε USD είναι $ 0.10076. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του iAero Protocol LIQ;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LIQ είναι $ 1.35M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LIQ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LIQ είναι 13.36M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LIQ;
Το LIQ πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.122092 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LIQ;
Το LIQ είχε τιμή ATL ύψους 0.075217 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LIQ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LIQ είναι -- USD.
Θα ανέβει το LIQ υψηλότερα φέτος;
Το LIQ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LIQ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:35:50 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

