iAero Protocol LIQ (LIQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.100759 $ 0.100759 $ 0.100759 Κατώτ. 24H $ 0.100775 $ 0.100775 $ 0.100775 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.100759$ 0.100759 $ 0.100759 Υψηλ. 24H $ 0.100775$ 0.100775 $ 0.100775 Υψηλή συνέχεια $ 0.122092$ 0.122092 $ 0.122092 Χαμηλότερη τιμή $ 0.075217$ 0.075217 $ 0.075217 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.52%

iAero Protocol LIQ (LIQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.10076. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.100759 και ενός υψηλού $ 0.100775, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQ είναι $ 0.122092, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.075217.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Προμήθεια Κυκλοφορίας 13.36M 13.36M 13.36M Συνολικός Όγκος 32,210,847.74872475 32,210,847.74872475 32,210,847.74872475

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iAero Protocol LIQ είναι $ 1.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQ είναι 13.36M, με συνολική προσφορά 32210847.74872475. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.25M