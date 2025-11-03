I Remember When (NOSTALGIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.43%

I Remember When (NOSTALGIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOSTALGIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOSTALGIC είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOSTALGIC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

I Remember When (NOSTALGIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.27M 997.27M 997.27M Συνολικός Όγκος 997,269,383.987529 997,269,383.987529 997,269,383.987529

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του I Remember When είναι $ 5.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOSTALGIC είναι 997.27M, με συνολική προσφορά 997269383.987529. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.50K