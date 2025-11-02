Hyve (HYVE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00198051 $ 0.00198051 $ 0.00198051 Κατώτ. 24H $ 0.0022973 $ 0.0022973 $ 0.0022973 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00198051$ 0.00198051 $ 0.00198051 Υψηλ. 24H $ 0.0022973$ 0.0022973 $ 0.0022973 Υψηλή συνέχεια $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.45%

Hyve (HYVE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00224695. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYVE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00198051 και ενός υψηλού $ 0.0022973, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYVE είναι $ 0.756865, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00159105.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYVE έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +1.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyve (HYVE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 171.38K$ 171.38K $ 171.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 224.70K$ 224.70K $ 224.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 76.27M 76.27M 76.27M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyve είναι $ 171.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYVE είναι 76.27M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 224.70K