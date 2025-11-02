HypurrStrategy (HYPSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00058289 Υψηλ. 24H $ 0.00061589 Υψηλή συνέχεια $ 0.01328556 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00057432 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -46.44%

HypurrStrategy (HYPSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00058072. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYPSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00058289 και ενός υψηλού $ 0.00061589, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYPSTR είναι $ 0.01328556, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00057432.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYPSTR έχει αλλάξει κατά -4.14% την τελευταία ώρα, -2.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -46.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HypurrStrategy (HYPSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 519.67K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 519.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 892.85M Συνολικός Όγκος 892,847,198.64893

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HypurrStrategy είναι $ 519.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYPSTR είναι 892.85M, με συνολική προσφορά 892847198.64893. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 519.67K