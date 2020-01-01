HYPRA (HYP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HYPRA (HYP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HYPRA (HYP) Hypra is a new blockchain project that aims to revive the original vision of Ethereum as a global, decentralized platform for money and new kinds of applications. Hypra is based on a modified version of the Ethereum Go client, which is a fork of the official 1.11.6 release. This was the final release to support Proof-of-Work. Hypra is not just another Ethereum clone. It has several unique features that make it stand out from the crowd. Here are some of them: ETHashB3: Hypra uses a new Proof-of-Work consensus algorithm that replaces the hash functions with BLAKE3 This allowed for a natural progression of the chain from CPU mining to GPU mining, as well as improved security and performance. HYP: Hypra has its own native currency, HYP, which is used to pay for transactions and smart contracts on the network. HYP has a fixed supply schedule that starts with 4 HYP per block and gradually decreases to 1 HYP per block after 9 years. The total supply up to 9 years will be 124,438,360 HYP, plus block fees and uncle rewards. Compatibility: Hypra is fully compatible with the Ethereum protocol, which means that it can run any Ethereum smart contract or decentralized application (dapp) without any modification. Hypra also supports the BNB Smart Chain (BEP20) token standard, which allows for interoperability with other blockchain platforms. Innovation: Hypra is not afraid to experiment with new ideas and features that can improve the user experience and functionality of the network. For example, Hypra has plans to move the reward model to a 2.1% inflation target in the future, which could provide more stability and sustainability for the network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.hypra.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/Rethereum-blockchain/whitepaper/blob/master/Rethereum_Whitepaper.pdf Αγοράστε HYP τώρα!

HYPRA (HYP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HYPRA (HYP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.41K $ 1.41K $ 1.41K Συνολική προμήθεια: $ 31.64M $ 31.64M $ 31.64M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.16K $ 3.16K $ 3.16K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.182177 $ 0.182177 $ 0.182177 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HYPRA (HYP)

Tokenomics HYPRA (HYP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HYPRA (HYP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HYP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HYP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HYP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HYP token!

Πρόβλεψη Τιμής HYP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HYP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HYP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HYP Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!