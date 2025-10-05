Η σημερινή ζωντανή τιμή Hypha Staked AVAX είναι 34.31 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο STAVAX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής STAVAX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Hypha Staked AVAX είναι 34.31 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο STAVAX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής STAVAX εύκολα στη MEXC τώρα.

Hypha Staked AVAX Τιμή (STAVAX)

$34.3
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:56 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

$ 33.88
$ 35.29
$ 33.88
$ 35.29
$ 67.01
$ 16.44
Hypha Staked AVAX (STAVAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $34.31. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STAVAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 33.88 και ενός υψηλού $ 35.29, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STAVAX είναι $ 67.01, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 16.44.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STAVAX έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, -0.30% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πληροφορίες αγοράς

$ 29.51M
--
$ 29.51M
858.79K
858,793.8488965767
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hypha Staked AVAX είναι $ 29.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STAVAX είναι 858.79K, με συνολική προσφορά 858793.8488965767. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.51M

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hypha Staked AVAX σε USD ήταν $ -0.10444389366957.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hypha Staked AVAX σε USD ήταν $ +7.5531680880.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hypha Staked AVAX σε USD ήταν $ +13.0380092910.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hypha Staked AVAX σε USD ήταν $ +13.94598193662967.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.10444389366957-0.30%
30 ημέρες$ +7.5531680880+22.01%
60 Ημέρες$ +13.0380092910+38.00%
90 Ημέρες$ +13.94598193662967+68.48%

Τι είναι Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Hypha Staked AVAX Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hypha Staked AVAX (STAVAX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hypha Staked AVAX (STAVAX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hypha Staked AVAX.

Ελέγξτε την Hypha Staked AVAX πρόβλεψη τιμής τώρα!

STAVAX σε Τοπικά Νομίσματα

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hypha Staked AVAX (STAVAX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του STAVAX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Πόσο αξίζει το Hypha Staked AVAX (STAVAX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή STAVAX στο USD είναι 34.31 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή STAVAX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του STAVAX σε USD είναι $ 34.31. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hypha Staked AVAX;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το STAVAX είναι $ 29.51M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του STAVAX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του STAVAX είναι 858.79K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του STAVAX;
Το STAVAX πέτυχε τιμή ATH ύψους 67.01 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του STAVAX;
Το STAVAX είχε τιμή ATL ύψους 16.44 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του STAVAX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το STAVAX είναι -- USD.
Θα ανέβει το STAVAX υψηλότερα φέτος;
Το STAVAX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την STAVAX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.