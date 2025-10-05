Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 Κατώτ. 24H $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 Υψηλ. 24H $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Υψηλή συνέχεια $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Χαμηλότερη τιμή $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.91%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $34.31. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STAVAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 33.88 και ενός υψηλού $ 35.29, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STAVAX είναι $ 67.01, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 16.44.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STAVAX έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, -0.30% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.51M$ 29.51M $ 29.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.51M$ 29.51M $ 29.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 858.79K 858.79K 858.79K Συνολικός Όγκος 858,793.8488965767 858,793.8488965767 858,793.8488965767

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hypha Staked AVAX είναι $ 29.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STAVAX είναι 858.79K, με συνολική προσφορά 858793.8488965767. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.51M