Hyperion Staked Aptos (STAPT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 Κατώτ. 24H $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Υψηλ. 24H $ 3.98$ 3.98 $ 3.98 Υψηλή συνέχεια $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Χαμηλότερη τιμή $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.27%

Hyperion Staked Aptos (STAPT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3.91. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STAPT μεταξύ ενός χαμηλού $ 3.82 και ενός υψηλού $ 3.98, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STAPT είναι $ 6.5, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3.29.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STAPT έχει αλλάξει κατά -1.14% την τελευταία ώρα, +1.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 211.50K 211.50K 211.50K Συνολικός Όγκος 12,960,746.95211169 12,960,746.95211169 12,960,746.95211169

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperion Staked Aptos είναι $ 1.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STAPT είναι 211.50K, με συνολική προσφορά 12960746.95211169. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.27M