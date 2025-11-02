Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 42.68 $ 42.68 $ 42.68 Κατώτ. 24H $ 45.28 $ 45.28 $ 45.28 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 42.68$ 42.68 $ 42.68 Υψηλ. 24H $ 45.28$ 45.28 $ 45.28 Υψηλή συνέχεια $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Χαμηλότερη τιμή $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.64%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $43.17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HBHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 42.68 και ενός υψηλού $ 45.28, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HBHYPE είναι $ 60.1, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 29.65.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HBHYPE έχει αλλάξει κατά -1.25% την τελευταία ώρα, -3.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.91M$ 38.91M $ 38.91M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.91M$ 38.91M $ 38.91M Προμήθεια Κυκλοφορίας 901.35K 901.35K 901.35K Συνολικός Όγκος 901,328.2420656765 901,328.2420656765 901,328.2420656765

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperbeat Ultra HYPE είναι $ 38.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HBHYPE είναι 901.35K, με συνολική προσφορά 901328.2420656765. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.91M