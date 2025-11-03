HypeFun (HYFU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00017933$ 0.00017933 $ 0.00017933 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002554$ 0.00002554 $ 0.00002554 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.67%

HypeFun (HYFU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003402. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYFU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYFU είναι $ 0.00017933, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002554.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYFU έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HypeFun (HYFU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HypeFun είναι $ 34.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYFU είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.02K