Hype Sphere (SPHERE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00002782 Υψηλ. 24H $ 0.00002929 Υψηλή συνέχεια $ 0.00062285 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002098 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.54%

Hype Sphere (SPHERE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002838. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPHERE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002782 και ενός υψηλού $ 0.00002929, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPHERE είναι $ 0.00062285, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002098.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPHERE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -3.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hype Sphere (SPHERE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.38K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.38K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hype Sphere είναι $ 28.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPHERE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.38K