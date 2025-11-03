ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Hype Sphere είναι 0.00002838 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPHERE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPHERE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Hype Sphere είναι 0.00002838 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPHERE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPHERE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPHERE

Πληροφορίες Τιμής SPHERE

Τι είναι το SPHERE

Επίσημος Ιστότοπος SPHERE

Tokenomics SPHERE

Προβλέψεις Τιμών SPHERE

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Hype Sphere Λογότ.

Hype Sphere Τιμή (SPHERE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SPHERE σε USD

--
----
-3.10%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Hype Sphere (SPHERE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:40:26 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782
Κατώτ. 24H
$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929
Υψηλ. 24H

$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782

$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929

$ 0.00062285
$ 0.00062285$ 0.00062285

$ 0.00002098
$ 0.00002098$ 0.00002098

--

-3.10%

-12.54%

-12.54%

Hype Sphere (SPHERE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002838. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPHERE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002782 και ενός υψηλού $ 0.00002929, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPHERE είναι $ 0.00062285, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002098.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPHERE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -3.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hype Sphere (SPHERE) Πληροφορίες αγοράς

$ 28.38K
$ 28.38K$ 28.38K

--
----

$ 28.38K
$ 28.38K$ 28.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hype Sphere είναι $ 28.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPHERE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.38K

Hype Sphere (SPHERE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hype Sphere σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hype Sphere σε USD ήταν $ -0.0000107771.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hype Sphere σε USD ήταν $ -0.0000109426.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hype Sphere σε USD ήταν $ -0.00003983492823098507.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.10%
30 ημέρες$ -0.0000107771-37.97%
60 Ημέρες$ -0.0000109426-38.55%
90 Ημέρες$ -0.00003983492823098507-58.39%

Τι είναι Hype Sphere (SPHERE)

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Hype Sphere (SPHERE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Hype Sphere Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hype Sphere (SPHERE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hype Sphere (SPHERE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hype Sphere.

Ελέγξτε την Hype Sphere πρόβλεψη τιμής τώρα!

SPHERE σε Τοπικά Νομίσματα

Hype Sphere (SPHERE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hype Sphere (SPHERE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPHERE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Hype Sphere (SPHERE)

Πόσο αξίζει το Hype Sphere (SPHERE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPHERE στο USD είναι 0.00002838 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPHERE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPHERE σε USD είναι $ 0.00002838. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hype Sphere;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPHERE είναι $ 28.38K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPHERE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPHERE είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPHERE;
Το SPHERE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00062285 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPHERE;
Το SPHERE είχε τιμή ATL ύψους 0.00002098 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPHERE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPHERE είναι -- USD.
Θα ανέβει το SPHERE υψηλότερα φέτος;
Το SPHERE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPHERE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:40:26 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,177.28
$110,177.28$110,177.28

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,862.87
$3,862.87$3,862.87

+0.24%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02610
$0.02610$0.02610

-0.79%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.15
$184.15$184.15

+0.20%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2124
$1.2124$1.2124

-3.92%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,177.28
$110,177.28$110,177.28

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,862.87
$3,862.87$3,862.87

+0.24%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.15
$184.15$184.15

+0.20%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.26
$88.26$88.26

-0.38%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4950
$2.4950$2.4950

-0.19%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0670
$0.0670$0.0670

+34.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05403
$0.05403$0.05403

+170.15%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08461
$0.08461$0.08461

+2.42%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003868
$0.000000003868$0.000000003868

+789.19%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000590
$0.0000590$0.0000590

+134.12%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002948
$0.0000000000002948$0.0000000000002948

+124.18%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01395
$0.01395$0.01395

+74.37%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000562
$0.000000000562$0.000000000562

+44.47%