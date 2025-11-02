Hylo USD (HYUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.999833 $ 0.999833 $ 0.999833 Κατώτ. 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.999833$ 0.999833 $ 0.999833 Υψηλ. 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Υψηλή συνέχεια $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Χαμηλότερη τιμή $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.15%

Hylo USD (HYUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999833 και ενός υψηλού $ 1.001, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYUSD είναι $ 1.003, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.986187.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYUSD έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hylo USD (HYUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.87M$ 38.87M $ 38.87M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.87M$ 38.87M $ 38.87M Προμήθεια Κυκλοφορίας 38.86M 38.86M 38.86M Συνολικός Όγκος 38,856,637.0214 38,856,637.0214 38,856,637.0214

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hylo USD είναι $ 38.87M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYUSD είναι 38.86M, με συνολική προσφορά 38856637.0214. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.87M