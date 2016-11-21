Hush (HUSH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hush (HUSH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hush (HUSH) Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hush.is Αγοράστε HUSH τώρα!

Hush (HUSH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hush (HUSH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 372.32K $ 372.32K $ 372.32K Συνολική προμήθεια: $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 372.37K $ 372.37K $ 372.37K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 17.89 $ 17.89 $ 17.89 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02311445 $ 0.02311445 $ 0.02311445 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hush (HUSH)

Tokenomics Hush (HUSH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hush (HUSH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HUSH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HUSH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HUSH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HUSH token!

Πρόβλεψη Τιμής HUSH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HUSH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HUSH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HUSH Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!