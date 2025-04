Τι είναι Humaniq (HMQ)

Humaniq is a financial ecosystem built on blockchain, focused on simply and quickly connecting unbanked people to the global economy. It combines blockchain bank as a core platform for financial services and technology start-ups, biometrics that replaces passports and signatures, ICO and distributed ownership instead of shareholders, and an investment fund for third-party start-up acquisition and acceleration

