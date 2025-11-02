Human 300 (HUMAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00236723$ 0.00236723 $ 0.00236723 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Human 300 (HUMAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HUMAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HUMAN είναι $ 0.00236723, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HUMAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Human 300 (HUMAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 923.07M 923.07M 923.07M Συνολικός Όγκος 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Human 300 είναι $ 6.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HUMAN είναι 923.07M, με συνολική προσφορά 999995095.4931207. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.36K