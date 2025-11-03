Huey (HUEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -18.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.42%

Huey (HUEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HUEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HUEY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HUEY έχει αλλάξει κατά +1.77% την τελευταία ώρα, -18.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Huey (HUEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K Προμήθεια Κυκλοφορίας 924.98M 924.98M 924.98M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Huey είναι $ 9.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HUEY είναι 924.98M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.56K