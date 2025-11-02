HubSuite (HSUITE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.72%

HubSuite (HSUITE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HSUITE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HSUITE είναι $ 0.00352296, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HSUITE έχει αλλάξει κατά +0.12% την τελευταία ώρα, -0.20% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HubSuite (HSUITE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.39B 16.39B 16.39B Συνολικός Όγκος 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HubSuite είναι $ 4.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HSUITE είναι 16.39B, με συνολική προσφορά 38271824539.0413. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.54M