HowToPay (HTP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HowToPay (HTP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HowToPay (HTP) The HowToPay (HTP) token is a cryptocurrency developed by Confidia Limited to enhance digital payment solutions within the HowToPay ecosystem. Launched in May 2020, Confidia has established itself as a trusted provider of payment services, and the introduction of the HTP token aims to facilitate more efficient domestic and cross-border transactions. HTP tokens are designed to offer quick, secure, and low-cost payments across the HowToPay POS network. Users can utilize these tokens for in-store purchases via Point-of-Sale (POS) systems or for online transactions, ensuring seamless financial exchanges within the ecosystem. The token supports both domestic and international payments, making it a versatile tool for global commerce. HOW TO PAY Beyond facilitating transactions, HTP tokens provide several utilities within the HowToPay platform: Discounted Fees: Token holders benefit from reduced transaction costs when processing payments through HowToPay's services, making it more cost-effective for frequent users. Network Growth Incentives: Users can earn rewards by promoting and increasing engagement with the platform, contributing to its expansion and stability. The HTP token is built on the Binance Smart Chain, ensuring fast, secure, and low-cost transactions. As of November 2024, the token is trading on global exchanges, including Dex-Trade, providing accessibility to a wide audience. In summary, the HowToPay HTP token project aims to revolutionise digital payments by offering a comprehensive solution that integrates seamless transactions, cost savings, and user engagement incentives within a secure and efficient ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ico.howtopay.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ico.howtopay.com/files/how_to_pay_whitepaper_v5.pdf Αγοράστε HTP τώρα!

HowToPay (HTP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HowToPay (HTP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 68.45K $ 68.45K $ 68.45K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.758722 $ 0.758722 $ 0.758722 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00013691 $ 0.00013691 $ 0.00013691 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HowToPay (HTP)

Tokenomics HowToPay (HTP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HowToPay (HTP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HTP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HTP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HTP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HTP token!

