Howl City (HWL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Howl City (HWL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Howl City (HWL) HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.howlcity.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1rVgfFV0SC68cv4W15pMc80jct2qrLArm/view Αγοράστε HWL τώρα!

Howl City (HWL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Howl City (HWL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.61K $ 6.61K $ 6.61K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.271879 $ 0.271879 $ 0.271879 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00001223 $ 0.00001223 $ 0.00001223 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Howl City (HWL)

Tokenomics Howl City (HWL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Howl City (HWL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HWL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HWL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HWL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HWL token!

Πρόβλεψη Τιμής HWL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HWL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HWL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HWL Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!