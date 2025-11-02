HotKeySwap (HOTKEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00273886 $ 0.00273886 $ 0.00273886 Κατώτ. 24H $ 0.00282668 $ 0.00282668 $ 0.00282668 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00273886$ 0.00273886 $ 0.00273886 Υψηλ. 24H $ 0.00282668$ 0.00282668 $ 0.00282668 Υψηλή συνέχεια $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00173695$ 0.00173695 $ 0.00173695 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.69%

HotKeySwap (HOTKEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00279041. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOTKEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00273886 και ενός υψηλού $ 0.00282668, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOTKEY είναι $ 0.581112, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00173695.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOTKEY έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 265.09K$ 265.09K $ 265.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 265.09K$ 265.09K $ 265.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 95.00M 95.00M 95.00M Συνολικός Όγκος 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HotKeySwap είναι $ 265.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOTKEY είναι 95.00M, με συνολική προσφορά 95000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 265.09K