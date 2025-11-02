ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή HotKeySwap είναι 0.00279041 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HOTKEY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HOTKEY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HOTKEY

Πληροφορίες Τιμής HOTKEY

Τι είναι το HOTKEY

Επίσημος Ιστότοπος HOTKEY

Tokenomics HOTKEY

Προβλέψεις Τιμών HOTKEY

HotKeySwap Τιμή (HOTKEY)

Live Τιμή 1 HOTKEY σε USD

$0.00279442
$0.00279442$0.00279442
+1.30%1D
HotKeySwap (HOTKEY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
HotKeySwap (HOTKEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-0.62%

+1.08%

-0.69%

-0.69%

HotKeySwap (HOTKEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00279041. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOTKEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00273886 και ενός υψηλού $ 0.00282668, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOTKEY είναι $ 0.581112, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00173695.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOTKEY έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HotKeySwap (HOTKEY) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HotKeySwap είναι $ 265.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOTKEY είναι 95.00M, με συνολική προσφορά 95000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 265.09K

HotKeySwap (HOTKEY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από HotKeySwap σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από HotKeySwap σε USD ήταν $ +0.0001426421.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από HotKeySwap σε USD ήταν $ +0.0000625746.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από HotKeySwap σε USD ήταν $ -0.0000297828026300375.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+1.08%
30 ημέρες$ +0.0001426421+5.11%
60 Ημέρες$ +0.0000625746+2.24%
90 Ημέρες$ -0.0000297828026300375-1.05%

Τι είναι HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

HotKeySwap (HOTKEY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

HotKeySwap Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το HotKeySwap (HOTKEY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία HotKeySwap (HOTKEY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το HotKeySwap.

Ελέγξτε την HotKeySwap πρόβλεψη τιμής τώρα!

HOTKEY σε Τοπικά Νομίσματα

HotKeySwap (HOTKEY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του HotKeySwap (HOTKEY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HOTKEY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με HotKeySwap (HOTKEY)

Πόσο αξίζει το HotKeySwap (HOTKEY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HOTKEY στο USD είναι 0.00279041 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HOTKEY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HOTKEY σε USD είναι $ 0.00279041. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του HotKeySwap;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HOTKEY είναι $ 265.09K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HOTKEY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HOTKEY είναι 95.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HOTKEY;
Το HOTKEY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.581112 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HOTKEY;
Το HOTKEY είχε τιμή ATL ύψους 0.00173695 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HOTKEY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HOTKEY είναι -- USD.
Θα ανέβει το HOTKEY υψηλότερα φέτος;
Το HOTKEY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HOTKEY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
HotKeySwap (HOTKEY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

