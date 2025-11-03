hornyCoin (69420) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.63%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.52%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.74%

hornyCoin (69420) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 69420 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 69420 είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 69420 έχει αλλάξει κατά +0.63% την τελευταία ώρα, -2.52% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

hornyCoin (69420) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.81K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.81K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.47M
Συνολικός Όγκος 999,467,618.163934

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του hornyCoin είναι $ 15.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 69420 είναι 999.47M, με συνολική προσφορά 999467618.163934. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.81K