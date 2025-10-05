Horizon (HRZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00587646 $ 0.00587646 $ 0.00587646 Κατώτ. 24H $ 0.00608308 $ 0.00608308 $ 0.00608308 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00587646$ 0.00587646 $ 0.00587646 Υψηλ. 24H $ 0.00608308$ 0.00608308 $ 0.00608308 Υψηλή συνέχεια $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.28%

Horizon (HRZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00600346. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HRZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00587646 και ενός υψηλού $ 0.00608308, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HRZ είναι $ 0.126194, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00524898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HRZ έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, +2.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Horizon (HRZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 51.50K$ 51.50K $ 51.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 57.48K$ 57.48K $ 57.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.58M 8.58M 8.58M Συνολικός Όγκος 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Horizon είναι $ 51.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HRZ είναι 8.58M, με συνολική προσφορά 9577807.002004618. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.48K