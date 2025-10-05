Η σημερινή ζωντανή τιμή Horizon είναι 0.00600346 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HRZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HRZ εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Horizon είναι 0.00600346 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HRZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HRZ εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HRZ

Πληροφορίες Τιμής HRZ

Whitepaper HRZ

Επίσημος Ιστότοπος HRZ

Tokenomics HRZ

Προβλέψεις Τιμών HRZ

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Horizon Λογότ.

Horizon Τιμή (HRZ)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 HRZ σε USD

$0.00600346
$0.00600346$0.00600346
+2.10%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Horizon (HRZ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:43 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00587646
$ 0.00587646$ 0.00587646
Κατώτ. 24H
$ 0.00608308
$ 0.00608308$ 0.00608308
Υψηλ. 24H

$ 0.00587646
$ 0.00587646$ 0.00587646

$ 0.00608308
$ 0.00608308$ 0.00608308

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898$ 0.00524898

-0.10%

+2.10%

-6.28%

-6.28%

Horizon (HRZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00600346. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HRZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00587646 και ενός υψηλού $ 0.00608308, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HRZ είναι $ 0.126194, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00524898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HRZ έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, +2.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Horizon (HRZ) Πληροφορίες αγοράς

$ 51.50K
$ 51.50K$ 51.50K

--
----

$ 57.48K
$ 57.48K$ 57.48K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Horizon είναι $ 51.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HRZ είναι 8.58M, με συνολική προσφορά 9577807.002004618. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.48K

Horizon (HRZ) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Horizon σε USD ήταν $ +0.00012373.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Horizon σε USD ήταν $ +0.0006817499.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Horizon σε USD ήταν $ -0.0019499646.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Horizon σε USD ήταν $ -0.0142226194816406.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00012373+2.10%
30 ημέρες$ +0.0006817499+11.36%
60 Ημέρες$ -0.0019499646-32.48%
90 Ημέρες$ -0.0142226194816406-70.31%

Τι είναι Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Horizon Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Horizon (HRZ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Horizon (HRZ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Horizon.

Ελέγξτε την Horizon πρόβλεψη τιμής τώρα!

HRZ σε Τοπικά Νομίσματα

Horizon (HRZ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Horizon (HRZ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HRZ token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Horizon (HRZ)

Πόσο αξίζει το Horizon (HRZ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HRZ στο USD είναι 0.00600346 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HRZ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HRZ σε USD είναι $ 0.00600346. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Horizon;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HRZ είναι $ 51.50K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HRZ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HRZ είναι 8.58M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HRZ;
Το HRZ πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.126194 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HRZ;
Το HRZ είχε τιμή ATL ύψους 0.00524898 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HRZ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HRZ είναι -- USD.
Θα ανέβει το HRZ υψηλότερα φέτος;
Το HRZ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HRZ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:43 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.