Honeywell xStock (HONX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 200.11 $ 200.11 $ 200.11 Κατώτ. 24H $ 200.79 $ 200.79 $ 200.79 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 200.11$ 200.11 $ 200.11 Υψηλ. 24H $ 200.79$ 200.79 $ 200.79 Υψηλή συνέχεια $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Χαμηλότερη τιμή $ 198.27$ 198.27 $ 198.27 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.28%

Honeywell xStock (HONX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $200.33. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HONX μεταξύ ενός χαμηλού $ 200.11 και ενός υψηλού $ 200.79, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HONX είναι $ 271.63, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 198.27.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HONX έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Honeywell xStock (HONX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 210.24K$ 210.24K $ 210.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.05K 1.05K 1.05K Συνολικός Όγκος 38,102.57245580687 38,102.57245580687 38,102.57245580687

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Honeywell xStock είναι $ 210.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HONX είναι 1.05K, με συνολική προσφορά 38102.57245580687. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.63M