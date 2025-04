Τι είναι Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

