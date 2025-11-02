Home Depot xStock (HDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 378.73 $ 378.73 $ 378.73 Κατώτ. 24H $ 380.06 $ 380.06 $ 380.06 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 378.73$ 378.73 $ 378.73 Υψηλ. 24H $ 380.06$ 380.06 $ 380.06 Υψηλή συνέχεια $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Χαμηλότερη τιμή $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.25%

Home Depot xStock (HDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $379.62. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 378.73 και ενός υψηλού $ 380.06, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HDX είναι $ 427.69, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 364.56.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HDX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Home Depot xStock (HDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 126.84K$ 126.84K $ 126.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Προμήθεια Κυκλοφορίας 334.14 334.14 334.14 Συνολικός Όγκος 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Home Depot xStock είναι $ 126.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HDX είναι 334.14, με συνολική προσφορά 21570.30382888. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.19M