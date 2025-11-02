Holy Coin (HOLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00066289 $ 0.00066289 $ 0.00066289 Κατώτ. 24H $ 0.00095917 $ 0.00095917 $ 0.00095917 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00066289$ 0.00066289 $ 0.00066289 Υψηλ. 24H $ 0.00095917$ 0.00095917 $ 0.00095917 Υψηλή συνέχεια $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004415$ 0.00004415 $ 0.00004415 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +29.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.54%

Holy Coin (HOLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00086602. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00066289 και ενός υψηλού $ 0.00095917, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOLY είναι $ 0.01553962, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004415.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOLY έχει αλλάξει κατά -3.04% την τελευταία ώρα, +29.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Holy Coin (HOLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 872.13K$ 872.13K $ 872.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 872.13K$ 872.13K $ 872.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,949,485.120501 999,949,485.120501 999,949,485.120501

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Holy Coin είναι $ 872.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOLY είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999949485.120501. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 872.13K