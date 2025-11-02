Holdstation (HOLD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Κατώτ. 24H $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Υψηλ. 24H $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Υψηλή συνέχεια $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Χαμηλότερη τιμή $ 0.988288$ 0.988288 $ 0.988288 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +11.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.88%

Holdstation (HOLD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOLD μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.035 και ενός υψηλού $ 1.29, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOLD είναι $ 1.48, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.988288.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOLD έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, +11.34% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Holdstation (HOLD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.27M$ 9.27M $ 9.27M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.17M$ 35.17M $ 35.17M Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.90M 7.90M 7.90M Συνολικός Όγκος 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Holdstation είναι $ 9.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOLD είναι 7.90M, με συνολική προσφορά 30000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.17M