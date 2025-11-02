Holdcoin (HOLD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001144 $ 0.00001144 $ 0.00001144 Κατώτ. 24H $ 0.00001475 $ 0.00001475 $ 0.00001475 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001144$ 0.00001144 $ 0.00001144 Υψηλ. 24H $ 0.00001475$ 0.00001475 $ 0.00001475 Υψηλή συνέχεια $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +101.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +101.47%

Holdcoin (HOLD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001464. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOLD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001144 και ενός υψηλού $ 0.00001475, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOLD είναι $ 0.00411566, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000601.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOLD έχει αλλάξει κατά +3.30% την τελευταία ώρα, +12.19% τις τελευταίες 24 ώρες και +101.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Holdcoin (HOLD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 144.68K$ 144.68K $ 144.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 144.68K$ 144.68K $ 144.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Holdcoin είναι $ 144.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOLD είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 144.68K