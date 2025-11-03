ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Hold Sloth είναι 0.00001031 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ZZZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ZZZ εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Hold Sloth είναι 0.00001031 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ZZZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ZZZ εύκολα στη MEXC τώρα.

Hold Sloth (ZZZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZZZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZZZ είναι $ 0.00005615, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000945.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZZZ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hold Sloth είναι $ 8.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZZZ είναι 843.15M, με συνολική προσφορά 943505142.7532988. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.72K

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hold Sloth σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hold Sloth σε USD ήταν $ -0.0000016390.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hold Sloth σε USD ήταν $ -0.0000001704.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hold Sloth σε USD ήταν $ -0.000025495678771866046.

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Πόσο θα αξίζει το Hold Sloth (ZZZ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hold Sloth (ZZZ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hold Sloth.

Ελέγξτε την Hold Sloth πρόβλεψη τιμής τώρα!

Η κατανόηση των tokenomics του Hold Sloth (ZZZ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ZZZ token τώρα!

Πόσο αξίζει το Hold Sloth (ZZZ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ZZZ στο USD είναι 0.00001031 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ZZZ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ZZZ σε USD είναι $ 0.00001031. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hold Sloth;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ZZZ είναι $ 8.69K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZZZ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZZZ είναι 843.15M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ZZZ;
Το ZZZ πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00005615 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ZZZ;
Το ZZZ είχε τιμή ATL ύψους 0.00000945 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ZZZ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ZZZ είναι -- USD.
Θα ανέβει το ZZZ υψηλότερα φέτος;
Το ZZZ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ZZZ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

