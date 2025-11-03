Hold Sloth (ZZZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00005615$ 0.00005615 $ 0.00005615 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.95%

Hold Sloth (ZZZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZZZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZZZ είναι $ 0.00005615, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000945.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZZZ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hold Sloth (ZZZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 843.15M 843.15M 843.15M Συνολικός Όγκος 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hold Sloth είναι $ 8.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZZZ είναι 843.15M, με συνολική προσφορά 943505142.7532988. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.72K