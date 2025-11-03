HODLess Coin (HODLESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000726 $ 0.00000726 $ 0.00000726 Κατώτ. 24H $ 0.00000755 $ 0.00000755 $ 0.00000755 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000726$ 0.00000726 $ 0.00000726 Υψηλ. 24H $ 0.00000755$ 0.00000755 $ 0.00000755 Υψηλή συνέχεια $ 0.00013084$ 0.00013084 $ 0.00013084 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000685$ 0.00000685 $ 0.00000685 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.77%

HODLess Coin (HODLESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000731. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HODLESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000726 και ενός υψηλού $ 0.00000755, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HODLESS είναι $ 0.00013084, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000685.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HODLESS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HODLess Coin (HODLESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.30K$ 7.30K $ 7.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.30K$ 7.30K $ 7.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.58M 998.58M 998.58M Συνολικός Όγκος 998,582,033.06069 998,582,033.06069 998,582,033.06069

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HODLess Coin είναι $ 7.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HODLESS είναι 998.58M, με συνολική προσφορά 998582033.06069. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.30K