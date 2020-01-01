HODL (HODL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HODL (HODL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HODL (HODL) HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hodltoken.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://hodltoken.net/whitepaper Αγοράστε HODL τώρα!

HODL (HODL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HODL (HODL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Συνολική προμήθεια: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.05B $ 9.05B $ 9.05B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.20M $ 5.20M $ 5.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00088547 $ 0.00088547 $ 0.00088547 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00016675 $ 0.00016675 $ 0.00016675 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0005226 $ 0.0005226 $ 0.0005226 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HODL (HODL)

Tokenomics HODL (HODL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HODL (HODL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HODL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HODL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HODL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HODL token!

Πρόβλεψη Τιμής HODL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HODL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HODL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HODL Token τώρα!

