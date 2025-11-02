HLP0 (HLP0) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Κατώτ. 24H $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Υψηλ. 24H $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Υψηλή συνέχεια $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Χαμηλότερη τιμή $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.07%

HLP0 (HLP0) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.027. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HLP0 μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.019 και ενός υψηλού $ 1.032, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HLP0 είναι $ 1.27, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.72955.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HLP0 έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HLP0 (HLP0) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 443.89K$ 443.89K $ 443.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 443.89K$ 443.89K $ 443.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 432.10K 432.10K 432.10K Συνολικός Όγκος 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HLP0 είναι $ 443.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HLP0 είναι 432.10K, με συνολική προσφορά 432103.635084. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 443.89K