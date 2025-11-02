Hive Dollar (HBD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.948239 $ 0.948239 $ 0.948239 Κατώτ. 24H $ 0.962185 $ 0.962185 $ 0.962185 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.948239$ 0.948239 $ 0.948239 Υψηλ. 24H $ 0.962185$ 0.962185 $ 0.962185 Υψηλή συνέχεια $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Χαμηλότερη τιμή $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.05%

Hive Dollar (HBD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.95002. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HBD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.948239 και ενός υψηλού $ 0.962185, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HBD είναι $ 3.97, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.424305.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HBD έχει αλλάξει κατά -0.46% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hive Dollar (HBD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 33.05M$ 33.05M $ 33.05M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 33.05M$ 33.05M $ 33.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 34.78M 34.78M 34.78M Συνολικός Όγκος 34,784,060.585 34,784,060.585 34,784,060.585

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hive Dollar είναι $ 33.05M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HBD είναι 34.78M, με συνολική προσφορά 34784060.585. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 33.05M