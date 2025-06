Τι είναι His name gort (GORT)

The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.

His name gort (GORT) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

His name gort (GORT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του His name gort (GORT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GORT token τώρα!