HireVibes is a Web3 jobs platform and talent infrastructure provider for communities. Using a tokenized referral engine now living on the Stacks blockchain, a Bitcoin side-chain, our users (including HireVibes DAO and transparent charities) have earned $100K+ in crypto rewards from hires generated on the platform to date. With that, HireVibes light clients are used to power job boards and talent databases for communities by aggregating and matching talent with tasks in real-time, optimising their entire ecosystem's productivity - check out the Stacks job board to see our software in action (https://www.stacks.co/jobs). An on-chain gig economy, NFTCV's, HireVibes DAO activation and Lightning Network integration are all key milestones on HireVibes near term roadmap. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.hirevibes.com/

HireVibes (VIBES) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HireVibes (VIBES), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 37.87K $ 37.87K $ 37.87K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02109923 $ 0.02109923 $ 0.02109923 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010818 $ 0.00010818 $ 0.00010818 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HireVibes (VIBES)

Tokenomics HireVibes (VIBES): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HireVibes (VIBES) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VIBES token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VIBES token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VIBES, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VIBES token!

Πρόβλεψη Τιμής VIBES Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VIBES; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VIBES συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VIBES Token τώρα!

