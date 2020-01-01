Hippo (HIP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hippo (HIP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hippo (HIP) Hippo (HIP) is a thorough decentralized community experiment initiated by the Cycan community. Our vision is to build a Decentralized Autonomous Organization（DAO） driven entirely by the community. HIPPO is a lottery ticket and every day there is a chance to receive airdrops of various tokens in the Cycan ecosystem. HIPPO is the governance token of the Cycan community and step-by-step, we will strive to achieve a true DAO by pure community governance. HIPPO is a decentralized NFT market and will be burned for transaction fees. HIPPO is a token distribution platform and according to the community’s preferences, suitable projects will be selected for airdrops or we can initiate an IDO in the community. All rights of Hippo belong to the community and the future is determined by the community instead of a single person or organization, Hippo is filled with Possibilities. Cycan Network is a decentralized cross-chain digital asset management platform, and will be complete infrastructures for DeFi and NFT. All the projects based on Cycan Network will be airdropped to HIPPO holders. ELP will be the first airdropped token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.cycan.network/ Αγοράστε HIP τώρα!

Hippo (HIP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hippo (HIP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 234.20K $ 234.20K $ 234.20K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000000234199 $ 0.000000234199 $ 0.000000234199 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hippo (HIP)

Tokenomics Hippo (HIP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hippo (HIP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HIP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HIP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HIP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HIP token!

Πρόβλεψη Τιμής HIP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HIP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HIP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

