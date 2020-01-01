Hippo Wallet (HPO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hippo Wallet (HPO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hippo Wallet (HPO) What is Hippo Wallet Token (HPO)? Hippo Wallet Token (HPO) is the utility token that will fuel the products and services that are accessible in the Hippo Wallet app. Ten billion Hippo Wallet Token (HPO) will be minted on Ethereum (1/4), Moonbeam (1/4), Polygon (1/4), and Binance Smart Chain (1/4). Notably, there is also a cashback deflationary system whereby Blockchain Commodities will repurchase HPO tokens equivalent to 25% of its annual profit. Multi-blockchain Fungibility Like the Hippo Wallet app, Hippo Wallet Token (HPO) also contains multi-blockchain fungibility. This means that the Hippo Wallet Token (HPO) will be available on Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, and Moonbeam parachains. Hippo Wallet Token (HPO) will natively cross chain as the team develops a Smart Contract that will handle the burning-minting mechanism when tokens move from one blockchain network to another. What is Hippo Wallet? Hippo Wallet is a private and secure, decentralized non-custodial crypto wallet. It allows users to send, receive and store their digital assets through a mobile app (iOS and Android) or a desktop app (Windows, Linux, macOS). It offers unique features like Connect to Custom Node, Multi-signature, Multi-currency, Multi-blockchain, and Buying Crypto Via Fiat—to name a few. Since it is non-custodial, all passwords and keys are generated on users' devices, so only they have access to their accounts and data. Who created Hippo Wallet Token (HPO)? The team behind Hippo Wallet Token (HPO) is Blockchain Commodities. Blockchain Commodities is a custom blockchain software development company based in Dubai. It specializes in blockchain project consultation, helping businesses to create decentralized ecosystems and blockchain-based projects. Blockchain Commodities creates their products based on their values of transparency, privacy, and security. Its mission is to provide tools to make the crypto space safer and more secure for crypto users and its vision is Επίσημη ιστοσελίδα: https://hippowallet.io/ Αγοράστε HPO τώρα!

Hippo Wallet (HPO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hippo Wallet (HPO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.22M $ 11.22M $ 11.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00857214 $ 0.00857214 $ 0.00857214 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00112187 $ 0.00112187 $ 0.00112187 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hippo Wallet (HPO)

Tokenomics Hippo Wallet (HPO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hippo Wallet (HPO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HPO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HPO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HPO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HPO token!

Πρόβλεψη Τιμής HPO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HPO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HPO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HPO Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!