hikikomori (HIKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009846 $ 0.00009846 $ 0.00009846 Κατώτ. 24H $ 0.00010752 $ 0.00010752 $ 0.00010752 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00009846$ 0.00009846 $ 0.00009846 Υψηλ. 24H $ 0.00010752$ 0.00010752 $ 0.00010752 Υψηλή συνέχεια $ 0.0008482$ 0.0008482 $ 0.0008482 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007489$ 0.00007489 $ 0.00007489 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.42%

hikikomori (HIKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00010535. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HIKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009846 και ενός υψηλού $ 0.00010752, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HIKI είναι $ 0.0008482, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007489.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HIKI έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, +4.87% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

hikikomori (HIKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 105.59K$ 105.59K $ 105.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 105.59K$ 105.59K $ 105.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του hikikomori είναι $ 105.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HIKI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 105.59K