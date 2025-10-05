Η σημερινή ζωντανή τιμή Hermes AI Investment Fund είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HERMES σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HERMES εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Hermes AI Investment Fund είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HERMES σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HERMES εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HERMES

Πληροφορίες Τιμής HERMES

Επίσημος Ιστότοπος HERMES

Tokenomics HERMES

Προβλέψεις Τιμών HERMES

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Hermes AI Investment Fund Λογότ.

Hermes AI Investment Fund Τιμή (HERMES)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 HERMES σε USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:43:49 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

-1.71%

+12.09%

+12.09%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HERMES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HERMES είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HERMES έχει αλλάξει κατά +0.92% την τελευταία ώρα, -1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Πληροφορίες αγοράς

$ 73.72K
$ 73.72K$ 73.72K

--
----

$ 82.26K
$ 82.26K$ 82.26K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hermes AI Investment Fund είναι $ 73.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HERMES είναι 896.13B, με συνολική προσφορά 1000000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 82.26K

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.71%
30 ημέρες$ 0-11.62%
60 Ημέρες$ 0-25.73%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Hermes AI Investment Fund Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hermes AI Investment Fund (HERMES) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hermes AI Investment Fund (HERMES) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hermes AI Investment Fund.

Ελέγξτε την Hermes AI Investment Fund πρόβλεψη τιμής τώρα!

HERMES σε Τοπικά Νομίσματα

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hermes AI Investment Fund (HERMES) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HERMES token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Πόσο αξίζει το Hermes AI Investment Fund (HERMES) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HERMES στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HERMES σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HERMES σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hermes AI Investment Fund;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HERMES είναι $ 73.72K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HERMES;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HERMES είναι 896.13B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HERMES;
Το HERMES πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HERMES;
Το HERMES είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HERMES;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HERMES είναι -- USD.
Θα ανέβει το HERMES υψηλότερα φέτος;
Το HERMES μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HERMES πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:43:49 (UTC+8)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.