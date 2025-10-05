Hermes AI Investment Fund Τιμή (HERMES)
Hermes AI Investment Fund (HERMES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HERMES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HERMES είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HERMES έχει αλλάξει κατά +0.92% την τελευταία ώρα, -1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hermes AI Investment Fund είναι $ 73.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HERMES είναι 896.13B, με συνολική προσφορά 1000000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 82.26K
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hermes AI Investment Fund σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|-1.71%
|30 ημέρες
|$ 0
|-11.62%
|60 Ημέρες
|$ 0
|-25.73%
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
