Τι είναι Hempcoin (THC)

HempCoin was among the first 30 currencies developed in 2014 and is a highly focused digital currency for the Agriculture/Farming Industry and Marijuana/Hemp Industry, built on the source of , its use includes the Marijuana dispensaries and the entire Agriculture/Farming trade business.

