Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,637 $ 109,637 $ 109,637 Κατώτ. 24H $ 111,103 $ 111,103 $ 111,103 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,637$ 109,637 $ 109,637 Υψηλ. 24H $ 111,103$ 111,103 $ 111,103 Υψηλή συνέχεια $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Χαμηλότερη τιμή $ 104,795$ 104,795 $ 104,795 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.56% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.54%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,450. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HEMIBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,637 και ενός υψηλού $ 111,103, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HEMIBTC είναι $ 125,574, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 104,795.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HEMIBTC έχει αλλάξει κατά -0.56% την τελευταία ώρα, +0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 47.35 47.35 47.35 Συνολικός Όγκος 47.35433111 47.35433111 47.35433111

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hemi Bitcoin είναι $ 5.23M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HEMIBTC είναι 47.35, με συνολική προσφορά 47.35433111. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.23M