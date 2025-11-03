Helpful Coin (HELPFUL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000878 Υψηλ. 24H $ 0.0000478 Υψηλή συνέχεια $ 0.00078025 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000416 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +9.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +291.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +238.73%

Helpful Coin (HELPFUL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003443. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HELPFUL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000878 και ενός υψηλού $ 0.0000478, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HELPFUL είναι $ 0.00078025, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000416.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HELPFUL έχει αλλάξει κατά +9.51% την τελευταία ώρα, +291.55% τις τελευταίες 24 ώρες και +238.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Helpful Coin (HELPFUL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 34.40K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.40K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.08M Συνολικός Όγκος 999,083,203.6360643

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Helpful Coin είναι $ 34.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HELPFUL είναι 999.08M, με συνολική προσφορά 999083203.6360643. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.40K