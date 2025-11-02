HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00896552$ 0.00896552 $ 0.00896552 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -15.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.07%

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CANCER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CANCER είναι $ 0.00896552, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CANCER έχει αλλάξει κατά +0.60% την τελευταία ώρα, -15.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.62M 999.62M 999.62M Συνολικός Όγκος 999,624,421.698738 999,624,421.698738 999,624,421.698738

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HELP ME BEAT CANCER είναι $ 41.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CANCER είναι 999.62M, με συνολική προσφορά 999624421.698738. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 41.92K