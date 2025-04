Τι είναι Hello Pets (PET)

Hello Pets is an open entertainment ecosystem, aiming to be the next Disney in Web3. The PET token is the native token of the Hello Pets ecosystem. It is designed to explore the new expressions in Web3 through art, games, fashion and entertainment, and enable the community to engage in the Hello Pets ecosystem meaningfully.

