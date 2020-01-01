Helal Para Coin (HPC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Helal Para Coin (HPC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Helal Para Coin (HPC) Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.helalparacoin.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.helalparacoin.com/images/document/14285970/helalparacon1.pdf Αγοράστε HPC τώρα!

Helal Para Coin (HPC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Helal Para Coin (HPC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 137.48K $ 137.48K $ 137.48K Συνολική προμήθεια: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 137.48K $ 137.48K $ 137.48K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00681725 $ 0.00681725 $ 0.00681725 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00013749 $ 0.00013749 $ 0.00013749 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Helal Para Coin (HPC)

Tokenomics Helal Para Coin (HPC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Helal Para Coin (HPC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HPC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HPC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HPC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HPC token!

Πρόβλεψη Τιμής HPC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HPC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HPC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HPC Token τώρα!

